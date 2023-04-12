Магомед Кабардиев: «Матчмейкеры UFC уже знают меня»

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Готовящийся к финалу Гран-при лиги «Наше дело» Магомед Кабардиев рассказал о сроках подписания контракта с UFC.

«Пока что двигаемся в этом направлении. Мой тренер стабильно на связи с менеджером Саятом Абдрахмановым – они решают этот вопрос. Матчмейкеры UFC уже знают меня и во мне заинтересованы. Теперь нужно уладить не так много нюансов.

Очень большая вероятность, что в ближайшие месяцы вопрос будет решен. Мы на старте. Возможно, будет предложение выйти на коротком уведомление на замену», – сказал Кабардиев.

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