Ермеков о контракте с ACA: «Я пока рассматриваю другие предложения»
Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков объяснил почему не подписывает контракт с АСА.
«Условия хорошие. К лиге и Асланбеку претензий нет. Я пока в ожидании, рассматриваю другие предложения. С Одиловым выйти подраться никаких проблем не составляет – у него была такая возможность», – сказал боец.
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявлял, что Ермеков может заработать 200 тыс. долларов в финальном поединке и более 300 тыс. долларов в целом.
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