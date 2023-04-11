Жалгас Жумагулов: «Хамзат Чимаев – воспитанный парень»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Жалгас Жумагулов прокомментировал обращение Хамзата Чимаева в соцсетях к Казахстану.

«В принципе, Хамзат – воспитанный парень. Видно же по нему то, что все понимает, воспитанный. Как сказать – ожидал, не ожидал? Понятно, что любой воспитанный так напишет – понимает, что и как. Мы с ним, в принципе, на связи постоянно – общаемся, переписываемся. Так что – нормально все», – сказал Жумагулов.

Ранее в соцсети была небольшая перепалка между Чимаевым и казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым. Позже Чимаев поздравил казахстанцев с Рамаданом и пообещал приехать в страну.

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