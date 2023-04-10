Дазаев о бое за титул чемпиона AMC Fight Nights: «Настроен, заряжен, мотивирован»

Теги MMA AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Гойти Дазаев рассказал о подготовке к поединку-реваншу за пояс чемпиона AMC Fight Nifhts против россиянина Дмитрия Бикрева.

«Изначально так, словесно, была дата. Ну, как – дата?! Примерно. Конец мая, говорили. Сейчас пока что непонятно. Возможно, будет в июне. Точной даты пока что нету. Подготовку к этому бою начал. Первый сбор я прошел в Хасавюрте – по вольной борьбе и грэпплингу.

Сейчас я в Актобе – месяц ораза пока держим. Пост. Тренируемся так, вечером, – аккуратно. Дальше, скорее всего, будет сбор уже окончательный в Грозном. Свои шансы оцениваю я только на победу: настроен, заряжен, мотивирован. Чувствую, что уже близок к этому», – сказал Дазаев.

Дазаев проиграл Бикриеву 11 апреля 2021 года техническим нокаутом в третьем раунде. По словам президента AMC Fight Nifhts Камила Гаджиева, казахстанец получил перелом пальца в первом раунде.

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