Азат Максум: «За четыре боя можно закрепиться в UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Непобежденный боец MMA из Казахстана Азат Максум (16-0) после подписания контракта с UFC рассказал о планах в промоушене.

«Четыре боя за полтора года можно смело провести, если не будет травмы или чего-то вроде того. Думаю, за четыре боя можно себя показать в UFC, чтобы закрепиться. Постараюсь порадовать своих болельщиков своими победами и зрелищными боями», – сказал Максум.

В начале апреля менеджер бойца Саят Абдрахманов сообщил о заключении контракта с UFC. 

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