Жумагулов о новом казахстанском бойце в UFC: «Я с ним не собираюсь драться»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC наилегчайшей весовой категории Жалгас Жумагулов высказался о подписании промоушеном еще одного представителя Казахстана - Асу Алмабаева.

«Ну, что сказать? Поздравляю! Рад за него очень, что подписал контракт, наконец-то. Мечта сбылась его. Вижу ли его конкурентом? Да нет. Почему? У меня по контракту последний бой, а он только начинает. Мне неизвестно, как там дальше будет. Продлят контракт, не продлят…

В любом случае, я с ним не собираюсь драться – что-то доказывать или еще что-то. Будет выигрывать – стану искренне радоваться за него. Драться с ним в любом случае не буду – и не считаю его конкурентом», – сказал Жумагулов.

Асу Алмабаев подписал контракт с UFC на четыре боя, которые должны быть проведены в течение полутора лет.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

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