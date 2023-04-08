Азат Максум о контракте с UFC: «Буду стараться оправдать ваши надежды»

Непобежденный боец MMA из Казахстана Азат Максум (16-0) выступил с обращением к соотечественникам после новости о подписании контракта с UFC.

«Ассаламалейкум, Казахстан. Большое спасибо за вашу поддержку! Не успеваю ответить вам всем. Буду стараться оправдать ваши надежды!», – сказал казахстанский файтер на своей странице в социальной сети.

Ранее менеджер Максума Саят Абдрахманов заявил о том, что контракт бойца с промоушеном рассчитан на четыре поединка.

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