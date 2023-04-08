Тренер бойцов UFC Генри Хуфт: «Асу Алмабаев – превосходный борец и его ударная техника становится все лучше и лучше»

Теги UFC MMA Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренирующий в США бойцов UFC голландец Генри Хуфт оценил сильные стороны дебютанта промоушена Асу Алмабаева.

«Это превосходный борец/грэпплер, и его ударная техника становится все лучше и лучше. Он уже сейчас очень хорош, и его спортзал в Казахстане действительно очень хорош. Когда он и Шавкат приезжают в США, то тренируются с нами – так что всем хорошо работать вместе», – сказал Хуфт.

На счету Алмабаева 16 побед и два поражения в ММА. В последнем бою казахстанец победил филиппинца Кеннета Манингата на турнире Brave CF 66.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

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