Морозов – о бое Рахмонова с Чимаевым: «Оба – мусульмане. Зачем им между собой биться?»

33-летний казахстанский боец UFC Сергей Морозов высказался о возможном проведении поединка между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым.

«А что там насчет боя Рахмонова с Чимаевым? Я вообще думаю, что этот поединок нежелателен для обоих. Во-первых, оба – мусульмане. Зачем им между собой биться? Там есть, с кем биться им.

А так, про волков – думаю, просто интерес немножко подогревают. Эта тема актуальна сейчас – они оба без поражений идут, на победной серии. В одном дивизионе бьются, в одном весе. Так что – просто интерес подогревают, да и все», – сказал Морозов.

3 апреля Рахмонов опубликовал в соцсети фото, на котором он сидит на троне из волчьих шкур, подписав его: «Некоторые говорят, что они — волки… Волки под нами!», на что Чимаев отреагировал комментарием: «Называться волком в жизни — это честь, чем быть шакалом по жизни». Позже казахстанец удалил текст из поста.

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«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

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