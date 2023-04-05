Боец UFC Алексеева о конфликте Рахмонова с Чимаевым: «Я думаю, что это такой трэшток»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала перепалку между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым.

«По поводу Чимаева и Рахмонова – я думаю, что это такой трэшток. После боя они пожмут друг другу руки. Оба достойные бойцы – яркие, зрелищные. И, конечно, и тот, и другой это понимают. Так как и Шавкат – яркий зрелищный боец, и Хамзат, им очень выгодно подраться между собой, Это, как мне кажется, другие гонорары уже – и другая медийность.

И, конечно же, каждый друг друга хочет победить, 100%. Будем болеть за ребят, чтобы они показали красивый бой. Я буду болеть за обоих, потому что мне оба очень нравятся – и Шавкат, и Хамзат. Самое главное – здоровье, чтобы без травм они закончили этот бой», – сказала Алексеева.

3 апреля Рахмонов опубликовал в соцсети фото, на котором он сидит на троне из волчьих шкур, подписав его: «Некоторые говорят, что они — волки… Волки под нами!», на что Чимаев отреагировал комментарием: «Называться волком в жизни — это честь, чем быть шакалом по жизни».

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

«До 14 лет казахский знала лучше, чем русский». Ирина Алексеева уехала из Казахстана ради спорта, имела проблемы с WADA, а теперь рвется в UFC

Рахмонов может провести бой с экс-чемпионом UFC

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