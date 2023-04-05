Алексей Стрепетов об игре Алипа в «Зените»: «Почему его не выпускают в старте? Это удивительно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Стрепетов Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал игру защитника петербургского клуба Нурали Алипа.

«Почему его не выпускают в старте? Это удивительно. Он стал уверенней в оборе, в подсказках. С первым пасом нет проблем – он ищет Малкома, Клаудиньо, Вендела под ними. Но не играет не только он. Не играют Адамов и Чистяков. Так решил главный тренер. Но Алип не уступает даже Дугласу Сантосу именно в игре на позиции центрального защитника. Алип не слабее Сантоса в центральной зоне.

Думаю, что руководители «Зенита» подписали Алипа на перспективу. Мы не знаем, как летом поведут себя бразильцы. Это очень важный момент. И «Зенит» сделал правильно, сохранив Алипа. Это игрок с перспективой.

Для Алипа наступает важный момент – оставшиеся игры чемпионата. Наверняка у него будет игровое время. Пока пара защитников Родригао – Ренан уязвима. И Семак это видит. А впереди – игры против «Локомотива» с Дзюбой, «Ростова», «Спартака». Думаю, что Семак должен дать шанс Алипу в оставшихся матчах. Ренан, возможно, уедет в сборную – и у Алипа появится возможность выйти в старте и доказать состоятельность. На мой взгляд, Алип уже созрел для «Зенита».

Летом все определится – разговоры идут об интересе европейских клубов к Ренану. Не удивлюсь, если и Родригао получит предложение из Европы.

Если у Алипа появится шанс выйти в основе, то нужно сыграть уверенно и нахально – показать, что он в порядке. Думаю, что Семак должен на него рассчитывать», – сказал Стрепетов.

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3 комментария

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AIBOLIT66
Родригао и Ренан уверены в себе, от этого ошибки, нго от этого и игра. А Чистякову и Алипу не хватает наглости и самоуверенности. Вот за счёт чего Барриос так силен? За счет наглости и самоуверенности у него получается то, на что другой не рискнет. Так и с Ренаном, да, техничный защитник это беда, но если у него достаточно наглости беда может превратиться в силу. Так что правильно что молодой играет, он будет расти через ошибки, и их станет меньше.
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Доктор Верховцев
Потому что он плохо играет?
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Любовь Мелехова
Алипа летом продают в Бешикташ. Как его не хвали, он на уровень Зенита не тянет.
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