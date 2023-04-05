Алексей Стрепетов об игре Алипа в «Зените»: «Почему его не выпускают в старте? Это удивительно»

Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал игру защитника петербургского клуба Нурали Алипа.

«Почему его не выпускают в старте? Это удивительно. Он стал уверенней в оборе, в подсказках. С первым пасом нет проблем – он ищет Малкома, Клаудиньо, Вендела под ними. Но не играет не только он. Не играют Адамов и Чистяков. Так решил главный тренер. Но Алип не уступает даже Дугласу Сантосу именно в игре на позиции центрального защитника. Алип не слабее Сантоса в центральной зоне.

Думаю, что руководители «Зенита» подписали Алипа на перспективу. Мы не знаем, как летом поведут себя бразильцы. Это очень важный момент. И «Зенит» сделал правильно, сохранив Алипа. Это игрок с перспективой.

Для Алипа наступает важный момент – оставшиеся игры чемпионата. Наверняка у него будет игровое время. Пока пара защитников Родригао – Ренан уязвима. И Семак это видит. А впереди – игры против «Локомотива» с Дзюбой, «Ростова», «Спартака». Думаю, что Семак должен дать шанс Алипу в оставшихся матчах. Ренан, возможно, уедет в сборную – и у Алипа появится возможность выйти в старте и доказать состоятельность. На мой взгляд, Алип уже созрел для «Зенита».

Летом все определится – разговоры идут об интересе европейских клубов к Ренану. Не удивлюсь, если и Родригао получит предложение из Европы.

Если у Алипа появится шанс выйти в основе, то нужно сыграть уверенно и нахально – показать, что он в порядке. Думаю, что Семак должен на него рассчитывать», – сказал Стрепетов.