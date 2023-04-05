Жумагулов о бое Рахмонов – Чимаев: «Зачем? Им есть, с кем драться»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о возможности проведения поединка между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и шведским файтером чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я не знаю, честно говоря… В последнее время в соцсетях не сижу – тренируюсь. Что за трэшток там был, не знаю даже. Я не за то, чтобы этот бой был. Зачем?! Им есть, в принципе, с кем драться. Тем более, что, как я слышал, Хамзат поднялся в весе – будет в 84 кг драться, да?», – сказал Жумагулов.

Напомним, 3 апреля Рахмонов опубликовал в соцсети фото, на котором он сидит на троне из волчьих шкур, подписав его: «Некоторые говорят, что они — волки… Волки под нами!», на что Чимаев отреагировал комментарием: «Называться волком в жизни – это честь, чем быть шакалом по жизни».

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