Азат Максум: «Начали тренировки в зале, где работает много ребят из UFC»

Кандидат в UFC из Казахстана Азат Максум (16-0) рассказал о начале тренировочного процесса в США.

«Начали тренировки. С понедельника начинаем проводить по два занятия в день — утром и вечером. Зал называется Elevation Fight Team, там тренируется много бойцов UFC — таких, как Роуз Намаюнас, Нил Мэгни, Кори Сэндхэген и другие. Тренер у нас Рик Моркечо», — сказал Максум.

Ранее боец заявлял, что ожидает подписания контракта с UFC или выхода в промоушне на замену.

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