Эдуард Вартанян: «Артем Резников – серьезный соперник, иначе он не дошел бы до финала»

Эдуард Вартанян прокомментировал предстоящий бой в ACA против Артема Резникова.

«Я считаю Артема серьезным соперником, иначе он не дошел бы до финала. А кто самый серьезный, уже можно будет сказать, когда я завершу карьеру», – сказал Вартанян.

Поединок Вартаняна с Резниковым пройдет 16 июня в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи.

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