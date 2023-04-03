Эдуард Вартанян: «Артем Резников – серьезный соперник, иначе он не дошел бы до финала»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Эдуард Вартанян прокомментировал предстоящий бой в ACA против Артема Резникова.

«Я считаю Артема серьезным соперником, иначе он не дошел бы до финала. А кто самый серьезный, уже можно будет сказать, когда я завершу карьеру», – сказал Вартанян.

Поединок Вартаняна с Резниковым пройдет 16 июня в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи.

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