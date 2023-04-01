Промоутер Камил Эстефан о бое Алимханулы – Батлер: «Стивен проверит подбородок Жанибека на прочность»

Глава канадской промоутерской компании Eye of the Tiger Management Камил Эстефан прокомментировал предстоящий поединок казахстанского боксера Жанибека Алимханулы и канадца Стивена Батлера за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

«Предстоящий бой станет настоящим фейерверком. Стивен будет готов к войне, он демонстрирует огромное улучшение и проверит подбородок Жанибека на прочность», – заявил Эстефан.

Поединок 30-летнего Алимханулы и 27-летнего Батлера пройдет 13 мая в Калифорнии.

На счету казахстанца 12 побед в 12 поединках в профессиональном боксе. У канадца – 32 выигрыша, три ничьи и поражение.

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