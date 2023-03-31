Тренер Морозова и Жумагулова: «Алмабаеву нужно поднять уровень борьбы для перехода в UFC»

Айбек Шокпутов, тренер выступающих в UFC казахстанцев Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова, ответил на вопрос о следующем бойце из Казахстана, который может подписать контракт с самым престижным промоушеном смешанных единоборств.

«Честно сказать, даже не слышал, кого еще продвигают в UFC в Казахстане кроме Асу Алмабаева. Все на уровне слухов. Готов ли к UFC Асу? Ну, как сказать? Если ему поднять еще уровень всей борьбы, то думаю, да», – сказал Шокпутов.

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