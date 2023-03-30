Тренер сборной Казахстана Адиев: «Возможно, возьми мы очки со Словенией, не забили бы третий гол Дании»

Теги сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал результаты команды в квалификации Евро-2024.

«Если бы игроки старались во что бы то ни стало не уступить Словении, то не было бы сенсационной победы над датчанами? Таких мыслей не было, но потом подумал...  Возможно, возьми мы очки со Словенией, не забили бы третий гол Дании. Как говорится, будем благодарны Всевышнему за то, что нам дал», – сказал Адиев.

В первом туре квалификации сборная Казахстана уступила Словении (1:2), во втором – обыграла Данию (3:2).

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