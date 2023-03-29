Куат Хамитов: «Я способен победить Аббасова»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов объяснил, почему бросил вызов Нариману Аббасову после победы на Mergen FC 4 над Бобуром Абдулазизовым из Узбекистана.

«Я ждал Наримана с 2018 года, могу подождать еще. Пусть закончит свои дела, а дальше можем решить наши вопросы в другом месте. Я знаю, что способен победить этого парня, потому что в прошлый раз мне предложили драться с ним лишь за три или четыре недели до боя.

Ни один боец не сможет подготовиться на пять раундов, когда у тебя время меньше месяца. Тем более, тогда у меня был простой длиною в два года. Поэтому считаю, что в том бою мне не удалось раскрыться полностью. Так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Хамитов.

В апреле 2019 года Хамитов проиграл Нариману Аббасову в бою за вакантный пояс чемпиона Fight Nights Global.

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