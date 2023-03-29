Куат Хамитов озвучил имена казахстанцев, которые могли бы стать чемпионами в UFC

Боец ММА Куат Хамитов назвал казахстанских бойцов, которые могут стать чемпионами в UFC.

«Если быть честным, мне всегда не было интересно, кого подпишут туда, – я всегда думал: «А кто бы мог там стать чемпионом?». Ну, или быть в топе. Считаю, Кайрат Ахметов мог бы забрать пояс в 57 кг, он сейчас номер один в Азии. Арман Оспанов мог бы показать хорошие бои – он нокаутер, Асу Алмабаев, Артем Резников.

Да у нас полно людей, кто мог бы не потеряться там! Просто нужно поддержка – хорошие сборы в Америке, финансы, условия. Если наши парни без всего этого привезли пояса всех престижных организаций мира, кроме UFC и Bellator, то что они сделают, если им начнут помогать?!», – сказал Хамитов.

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