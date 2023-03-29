Вартанян: «Начал подготовку к бою с Резниковым»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец MMA Эдуард Вартанян рассказал о подготовке к поединку с казахстанцем Артемом Резинковым.

«Да, начал подготовку к бою. Сейчас прохожу сборы со сборной России по вольной борьбе. От соперника жду прессинга и плотной борьбы. Для меня важен каждый бой, и этот – не исключение, я мотивирован и заряжен на победу!», – сказал Вартанян.

Поединок Вартанян — Резников пройдет 16 июня в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи.

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