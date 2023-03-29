Кабардиев рассказал о датах проведения Гран-при «Наше Дело»

Боец ММА Магомед Кабардиев рассказал об изменениях датах проведения финала Гран-при лиги «Наше Дело», в котором он готовится принять участие.

«Гран-при перенесли на июнь – примерно на 8-9-е числа. Будет ли это теперь совместный вечер боев с Naiza FC и где все пройдет, пока непонятно. Еще решают. Знаю ли своего соперника? Нет, честно говоря. Мало информации», – сказал Кабардиев.

Изначально финал Гран-при «Наше дело» был запланирован на май, но после отказа от участия в полуфинальном поединке Мохаммада Хейбати и Александра Грозина сроки сдвинулись.

Проживающему в Казахстане семь лет Кабардиеву предстоит встретиться в решающем поединке с другим уроженцем Дагестана – россиянином Бекбулатом Магомедовым.

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