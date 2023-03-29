Даулет Турлыханов о драке с участием сына: «Я тоже дрался в детстве, в классе. Он не ребенок, сам за свои действия ответит»

Известный спортсмен Даулет Турлыханов, прошедший в Мажилис от партии Amanat, рассказал о ходе по делу о нападении его сына на адвокатов.

«Встретился, сначала извинился, предложил помочь с лечением. С их стороны (ничего. – Прим. ред.) не было. У вас есть дети? Вы хотите, чтобы ребенок у вас был невоспитанным, необразованным? Была мысль (снять себя с кандидатуры депутата. – Прим. ред.). Семья, друзья, близкие, говорят: он совершеннолетний парень. Ему задайте этот вопрос (почему это произошло. – Прим. ред.). Вы хотите сказать, что я его настраивал на это? Какой родитель этого захочет? Я тоже дрался в детстве, в классе. Он не ребенок, сам за свои действия ответит», – сказал новоизбранный депутат.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье УК РК «Хулиганство».

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