Азат Максум: «Получил рабочую визу в США. Ждем контракт с UFC»

27-летний казахстанский боец MMA Азат Максум прокомментировал новости о подписании контракта с UFC.

«Получил рабочую визу в США сроком на год. На сборы улетаю в Денвер на полтора месяца. Самого контракта с UFC пока нет, но мы ждем. Если предложат контракт – мы выйдем. Или – на замену», – сказал Максум.

Ранее менеджер бойца, Нураддин Садыков, заявил, что в скором времени Азат дебютирует в UFC.

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