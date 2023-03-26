Тренер Рахмонова: «Шавкат – другой, но это не значит, что он не может проиграть»

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Тренер бойца UFC Шавката Рахмонова Генри Хуфт рассказал о качествах казахстанца.

«Он спокоен и хорош, он на шаг впереди и видит все. Он выглядит так, как будто рожден для этого. Если он будет делать, как всегда, то это будет великолепно. Шавкат – другой, но это не значит, что он не может проиграть», – сказал Хуфт.

В последнем бою Рахмонов победил американца Джеффа Нила на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

На счету бойца 17 побед в 17 поединках ММА.

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