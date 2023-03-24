Резников о подготовке к бою с Исмаиловым: «Улучшаю свой бокс, навыки подтягиваю»

Казахстанский боец ACA Артем Резников рассказал о подготовке к бою с россиянином Магомедом Исмаиловым.

«Навыки подтягиваю с каждым разом, бокс свой улучшаю. Работаю с Исой Акбербаевым. Ребят спарринг-партнеров мне прислали – боксеров, мастеров спорта», – сказал Резников.

Ранее Резников вызвал 36-летнего Исмаилова на бой по правилам бокса.

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