Резников о подготовке к бою с Исмаиловым: «Улучшаю свой бокс, навыки подтягиваю»

Теги MMA ACA Магомед Исмаилов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ACA Артем Резников рассказал о подготовке к бою с россиянином Магомедом Исмаиловым.

«Навыки подтягиваю с каждым разом, бокс свой улучшаю. Работаю с Исой Акбербаевым. Ребят спарринг-партнеров мне прислали – боксеров, мастеров спорта», – сказал Резников.

Ранее Резников вызвал 36-летнего Исмаилова на бой по правилам бокса. 

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий