Резников о подготовке к бою с Исмаиловым: «Улучшаю свой бокс, навыки подтягиваю»
Казахстанский боец ACA Артем Резников рассказал о подготовке к бою с россиянином Магомедом Исмаиловым.
«Навыки подтягиваю с каждым разом, бокс свой улучшаю. Работаю с Исой Акбербаевым. Ребят спарринг-партнеров мне прислали – боксеров, мастеров спорта», – сказал Резников.
Ранее Резников вызвал 36-летнего Исмаилова на бой по правилам бокса.
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