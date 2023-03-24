Артем Резников: «У меня есть предложение от Bellator»

Боец ACA Артем Резников рассказал о своих карьерных планах.

«Какой вижу свою карьеру в ММА? Забрать пояс АСА – а там видно будет. Гран-при выиграть, забрать пояс – а там, может быть, UFC. Может быть, Bellator. От Bellator у меня есть предложение.

Может быть, в той же UFC продолжу – если хороший контракт предложат. UFC ждать не хочу, потому что многие бойцы без контрактов по году-полтора без боев сидят – ждут UFC. У меня столько времени нет, чтобы простаивать годами, ждать контракта от UFC», – сказал Резников.

На счету Резникова 24 победы и шесть поражений в 30 поединках ММА.

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