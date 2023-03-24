Веретенников о бое Рахмонов-Мухаммад: «Считаю Шавката фаворитом»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Николай Веретенников Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников назвал фаворита в возможном поединке Шавката Рахмонова против американца Белала Мухаммада.

«По поводу боя Белала и Шавката – думаю, что пока других вариантов просто нет у UFC, поэтому они сводят тех, кто соглашается. Считаю Шавката фаворитом в этом бою. В любом случае, он – мой земляк, и я всегда болею исключительно за него. Но думаю, что, с вероятностью в 90%, Шавкат выиграет этот бой!», – сказал Веретенников.

В марте 2023 года президент UFC Дана Уайт заявил о том, что бой между Рахмоновым и Мухаммадом находится в разработке.

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий