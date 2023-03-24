Веретенников о бое Рахмонов-Мухаммад: «Считаю Шавката фаворитом»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников назвал фаворита в возможном поединке Шавката Рахмонова против американца Белала Мухаммада.

«По поводу боя Белала и Шавката – думаю, что пока других вариантов просто нет у UFC, поэтому они сводят тех, кто соглашается. Считаю Шавката фаворитом в этом бою. В любом случае, он – мой земляк, и я всегда болею исключительно за него. Но думаю, что, с вероятностью в 90%, Шавкат выиграет этот бой!», – сказал Веретенников.

В марте 2023 года президент UFC Дана Уайт заявил о том, что бой между Рахмоновым и Мухаммадом находится в разработке.

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»