Сергей Морозов – о бое Рахмонова с Мухаммадом в UFC: «Оба мусульмане – и между собой дерутся. Думаю, это будет неправильно»

33-летний казахстанский боец UFC Сергей Морозов высказался о возможном проведении поединка между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом.

«Что думаю об этом поединке? Бой реально интересный, но не очень мне импонирует, потому, что они оба мусульмане – и между собой дерутся… Думаю, неправильно будет, если согласятся на этот поединок. А в целом, конечно, болеть буду за Шавката. Но это такая ситуация… Шавката я лично знаю, давно выступаем вместе. А так, конечно, я не сторонник этого поединка», — сказал Морозов.

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