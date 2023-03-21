Артем Резников о краже в Таиланде: «Воров никто не искал»

Боец ACA Артем Резников (24-6) рассказал о том, как продвигается расследование кражи, которую неизвестные совершили на арендованной бойцом вилле во время отпуска на таиландском Пхукете.

«Насчет кражи на вилле в Таиланде – никаких последствий. Украли деньги – воров не нашли. Да никто и не искал, в принципе… Девушка вызвала полицию – но, я так понял, их даже не искали», – заявил Резников.

Ранее Резников сообщал, что похищенная сумма составила семь тысяч долларов США.

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