Нурберген Шарипов: «Надеюсь, что будет возможность выйти на замену в Bellator, PFL или UFC»

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов рассказал об отъезде в США.

«Да, у меня есть американская виза сроком на 10 лет. После Рамадана поеду в Америку, там буду тренироваться. Надеюсь, что будет возможность, выйти на замену в Bellator или PFL, да хоть в UFC», – поделился надеждами боец.

16 марта Нурберген Шарипов (10-3) выиграл единогласным решением судей на турнире Mergen FC 4 в Атырау у соперника из Кыргызстана Каната Кельдибекова (21-8).

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