Василий Жиров об отказе Головкина от поясов: «В наше время было престижно драться за любой титул»

Теги IBF WBA Василий Жиров Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира по версии IBF Василий Жиров прокомментировал отказ казахстанца Геннадия Головкина от чемпионских титулов IBF и WBA Super.

«Увы, – сегодня так и происходит. Ищут выгодные бои и если противник невыгодный, отказываются от боя. В наше время было престижно драться за любой титул! За любой гонорар – лишь бы подраться и доказать: я — сильнейший», — вспомнил казахстанский боксер.

Василий Жиров владел титулом чемпиона мира по версии IBF с 1999 по 2003 годы.

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