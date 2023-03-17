Багдат Жубаныш хочет подписать контракт с ONE FC

Трехкратный чемпион мира по ММА в любителях казахстанец Багдат Жубаныш прокомментировал возможность перехода в другой профессиональный промоушн смешанных единоборств.

«Пока я не интересен ONE FC. Точно не знаю, почему. Конкретно никого нет, чтобы нас туда подписать. И чтобы продвигать тоже нет никого. Сейчас с менеджером Саятом Абдрахмановым ведем переговоры по подписанию в ONE FC. Но пока у меня контракт с Naiza. И боев по нему еще много (Смеется). Четыре осталось», – сказал боец в интервью Legalbet.kz.

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