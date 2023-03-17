Резников о поединке с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса: «Этот бой вполне реален»

Казахстанский боец ACA Артем Резников прокомментировал детали своего возможного поединка по правилам профессионального бокса с россиянином Магомедом Исмаиловым.

«Этот бой вполне реален, так как у меня не то, что предложение было, а есть менеджер с России, который подал мне эту идею – и говорит, что вполне возможно ее реализовать. Тем более, у нас с Магомедом есть история – я вызывал его на бой, хотели организовать схватку. А теперь, видя, как он побеждает в боксе, я решил бросить ему вызов в этом виде спорта.

В рамках какого мероприятия мог бы состояться этот бой, не знаю. Будут разговаривать и с Hardcore, и с RCC. Думаю, этот поединок будет интересен многим. Насчет сроков – у меня 16 июня бой с Вартаняном, вот только после этого. Перед ним не хочу распыляться на другие какие-то соревнования. Примерно – август/сентябрь/октябрь буду готов», – поделился планами в интервью Legalbet.kz Резников.

«Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»