Артем Резников о бое с Исмаиловым: «Я думаю, что Мага не захочет со мной боксировать»

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Казахстанский боец ММА Артем Резников рассказал, что хотел бы провести бой по правилам профессионального бокса с Магомедом Исмаиловым.

«Я думаю, что Мага не захочет со мной боксировать, потому что он выигрывает ребят по скоростям и потому что он ниже ростом. А тут я скоростнее его, ростом может даже пониже или как он. Не получится та работа, которая у него получалась. Я думаю, для Маги – это будет тяжелый бой.

Он же сказал, что в 84-х дерется и один килограмм даст мне. Проблем нет – 83 килограмма. Я не буду сильно гонять, а он пусть помучается, погоняет немного. Для него это не сложно, это его весовая категория. То есть я готов перейти в его вес и с Магой побоксировать», – рассказал Артем в интервью «Вестнику ММА».

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