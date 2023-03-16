Магомед Кабардиев о дебюте в UFC: «Новостей по американской рабочей визе пока нет»

Боец MMA Магомед Кабардиев (10-0) рассказал о сроках дебюта в UFC.

«Новостей по американской рабочей визе пока нет. Сам жду… С получением казахстанского гражданства тоже на данный момент тишина. Все в процессе. То, что на американскую визу подавал с российскими документами – менеджер Саят Абдрахманов сказал, что в этом проблемы не будет. То есть, я могу спокойно и ВНЖ получить, и визу – там все нормально будет. Рабочую визу через его компанию будут делать», – сказал Магомед в интервью Legalbet.kz.

Чемпион лиги Naiza Кабардиев – гражданин России. Последние семь лет боец проживает в Казахстане.

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