«Наполи» и «Реал» уже почти в четвертьфинале Лиги чемпионов

15 марта пройдут ответные матчи «Реал» – «Ливерпуль» и «Наполи» – «Айнтрахт». Шансы команд оценил Olimpbet.

«Реал Мадрид» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия). 16 марта, 02:00 (время Астаны)

Первый матч – 5:2

Встреча между этими соперниками на «Энфилде», несомненно, стала самой зрелищной среди всех первых матчей 1/8-й ЛЧ. Вот только радости поклонникам «Ливерпуля» ее итог точно не принес – «скаузеры» разгромно проиграли на своем поле и практически лишились шансов на продолжение борьбы за трофей.

Команда Юргена Клоппа образца текущего сезона – это сплошная синусоида: она может потерпеть крупное поражение от «Реала» (ведя по ходу матча 2:0), затем стереть в пыль «Манчестер Юнайтед» (7:0), сразу же после чего уступить находящемуся в зоне вылета «Борнмуту».

«Реалу» впору бояться такого графика «красных»? Пожалуй, в непредсказуемости нынешнего «Ливерпуля» и кроется его главная сила. Но слишком уж многое должно сойтись воедино, чтобы на «Сантьяго Бернабеу» произошло чудо.

«Галактикос», похоже, уже смирились с тем, что чемпионства в Примере им в этом году не видать («Барселона» убежала в отрыв на девять очков), поэтому все силы коллектив Карло Анчелотти смело может бросать на завоевание 15-го титула сильнейшего клуба Европы.

Вот и самый популярный в Казахстане букмекер не верит в то, что «Реал» растранжирит добытое в Англии преимущество. И предлагает на успех «королевского клуба» по сумме двух встреч почти столь же ничтожный кэф, как и на итоговую победу «Наполи»: Проход «Реала» – 1.02, Проход «Ливерпуля» – 12.

Но и в будущем матче очевидного фаворита не наблюдается: П1 – 2.33, Х – 3.85, П2 – 2.9. Это вполне объяснимо: у «Реала» нет острой необходимости побеждать во что бы то ни стало.

А вот в чем эксперты Olimpbet отдают предпочтение гостям, так это по угловым: П1 – 2.75, Х – 9.5, П2 – 1.65. Однако и здесь все очень просто: как-никак, «Ливерпуль» – британская команда.

«Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия). 16 марта, 02:00

Первый матч – 2:0

Гостевой победой во Франкфурте-на-Майне «адзурри» если не гарантировали себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, то уж точно невероятно приблизились к решению этой задачи.

«Наполи» фактически уже решил вопрос с завоеванием «скудетто» в Серии А, поэтому может не экономить силы на международной арене. В отличие от «Айнтрахта», который не выигрывает в Бундеслиге на протяжении трех последних туров, из-за чего опустился на шестое место в таблице германского первенства.

«Орлам» будет очень нелегко в Неаполе, где сумасшедшая поддержка хозяевам гарантирована. Не будет преувеличением утверждать, что немцам придется совершить маленький подвиг, чтобы пройти итальянцев.

Незавидное положение «Айнтрахта» усугубляется еще и тем, что на стадионе имени Диего Марадоны не сможет сыграть ведущий форвард команды из Франкфурта Рандаль Коло Муани. Вице-чемпион мира был удален в первой игре, поэтому автоматически дисквалифицирован на вторую. А ведь гостям необходимо забивать, причем не меньше двух голов.

В общем, аналитики Olimpbet не верят в успех команды Оливера Гласнера – ни в отдельно взятом ответном матче (П1 – 1.47, Х – 4.78, П2 – 6.77), ни, тем более, по сумме двухраундового противостояния (Проход «Наполи» – 1.01, Проход «Айнтрахта» – 15.25).

Не менее солидным видится экспертам и преимущество коллектива Лучано Спаллетти и по угловым: П1 – 1.49, Х – 9, П2 – 3.4.

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