Боец UFC Ирина Алексеева о Рахмонове: «Он один из лучших в своем дивизионе»

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась своим мнением о поединке Шавката Рахмонова и Джеффа Нила.

«Я была уверена, что Шавкат победит Джеффа Нила, потому что видела его предыдущие бои. Конечно, не полностью – нарезки, где-то чисто раунд увидела. Но по Рахмонову видно, что он не просто техничный – очень чувствительный. И вот от природы есть же талантливые люди, у которых инстинкты самосохранения очень хорошие – и реакция у него, подвижность, чувствительность... Он вот как будто чувствует, когда и куда нужно ударить. Чувствует вообще своих соперников. Поэтому им очень тяжело с ним, так как этот боец талантлив просто от природы.

Конечно, я считаю, что он один из лучших бойцов в этом дивизионе. Их там немало, но Шавкат реально может стать чемпионом. И он достоин этого – как минимум, просто даже боя претендентского точно достоин. Бои, которые он показывает – очень яркие, очень зрелищные. Несмотря на то, что в этом поединке Рахмонову тяжеловато было, он все равно показал свой уровень, свой класс», – сказала Алексеева в интервью Legalbet.kz.

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде на UFC 285. Эта победа стала 17-й в карьере бойца (все – досрочно).

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