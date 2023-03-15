Турлыханов о драке с участием сына: «Если бы он был сыном таксиста, такой шумихи бы не было»

Заслуженный спортсмен и тренер Казахстана Даулет Турлыханов прокомментировал инцидент с участием его сына Нурасыла, который подозревается в избиении семьи юристов в Алматы

– Ему не 18 лет, он 2003 года рождения. Он со своей девчонкой пошел в ночной клуб, в районе 12 ночи этот инцидент получился. Здесь одно «но» - то, что он сын Турлыханова. Из-за этого такой переполох. Если бы он был сыном таксиста или шофера автобуса, такой шумихи бы не было. Я, конечно, не одобряю, чтобы он в общественном месте дрался, показывал силу, кулаки. Он у меня и так получил за это. Я ему говорю: «Почему ты подводишь?», как аксакал ему уже говорю. Он говорит: «Он сам туда-сюда...». Ладно, говорю, тогда теперь пусть разбираются следственные органы.

– Вы говорите, что сын «получил». То есть он получил в тот же день или когда Вы узнали?

– Когда узнал. Они скрывают это, молодежь. Мы тоже дрались. Все пацаны по молодости, бывает же. Но из этого раздувать, что отец плохой, отец такой... Таких патриотов как я мало. Пусть найдут таких патриотов. Конечно, я хочу, чтобы казахская молодежь сильная была, – высказался Турлыханов в интервью Youtube-каналу Динары Сатжан.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье УК РК «Хулиганство».

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