Экс-чемпион мира WBO и IBO Заурбек Байсангуров: «Головкин продолжит карьеру, потому что он любит бокс»

Экс-чемпион мира по версиям WBO и IBO россиянин Заурбек Байсангуров выразил свое мнение о том, продолжит ли Геннадий Головкин профессиональную карьеру.

«Продолжит потому, что он любит бокс. Ну, и заодно лишние деньги — хотя они, как мы знаем, никогда не лишние. Спорт и деньги — они параллельно идут у любого спортсмена. Например, я не люблю, когда спортсмен говорит: мол, мне деньги неважны, главное — бои. Это неправда! И спорт, и деньги важны для любого спортсмена», – сказал Байсангуров в интервью Legalbet.kz.

Ранее Геннадий Головкин и Заурбек Байсангуров вместе тренировались у Абеля Санчеса в Биг Бэр, штат Калифорния (США).

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