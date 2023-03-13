Николай Веретенников: «Моим соперником будет экс-боец Bellator Демаркес Джексон»

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Боец ММА из Казахстана Николай Веретенников назвал имя своего первого оппонента в американской лиге UFL.

«Дата боя приблизительно 13 мая. Соперником будет Демаркес Джексон, если у них ничего не поменяется. Особо ничего о нем не знаю. Выступал в Bellator, достаточно сильный оппонент. Но, как говорится, клетка покажет. Я уверен, что мои навыки превосходят его во всех аспектах. Так что всё покажет бой», — заявил казахстанский боец в интервью Legalbet.kz.

32-летний американец Демаркес Джексон (13-7, 3 КО) по прозвищу «Металлолом» провел три боя в Bellator (1-2, 1 КО). У Николая Веретенникова контракт с новой лигой UFL на 3 поединка.

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