Тренер Наримана Аббасова – об отмене боя: «Как Рафиков умудрился травмироваться?»

Тренер азербайджанского бойца ММА Наримана Аббасова Шахрияр Аббасов прокомментировал отмену поединка своего подопечного с казахстанцем Фанилем Рафиковым.

«Вчера нам сказали, что Фаниль травмировался. Вроде бы, бедро у него повреждено. Очень обидно, ведь времени до боя совсем мало оставалось. Чем человек вообще занимался в этот период?! В парах ведь на данном этапе уже не должен был стоять – надо было беречь себя, поединок совсем близок был. Как он умудрился травмироваться? Нариману пообещали дать на этот день другого соперника, но мы расстроены, конечно: готовились к одному оппоненту, драться нужно будет против другого», – сказал Аббасов.

Поединок Наримана Аббасова с Фанилем Рафиковым должен был стать главным боем турнира Naiza 50 в Астане 18 марта.

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