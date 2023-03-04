Жанибек Алимханулы о возможном бое с Альваресом: «Даст бог, за раунд три раза его уроним»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы в социальных сетях поделился мнением о его потенциальном бое с абсолютным чемпионом второй средней категории Саулем Альваресом.

«Очень много вопросов про Канело. С ним мы готовы встретиться в любое время. Я готов и в плане тактики, и техники. Даст бог, если придет время, то и бой с ним не так далеко. Как и фанаты, я тоже жду этого дня с нетерпением. Даст бог за раунд три раза его уроним!», – написал Жанибек.

Предыдущий бой Жанибека Алимханулы состоялся в Лас-Вегасе в ноябре прошлого года. В нем он по итогам 12 раундов одержал победу единогласным решением судей над британцем Дензелом Бентли и защитил свой чемпионский титул.

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