Фаниль Рафиков о бое Рахмонов – Нил: «Расклад в процентном соотношении – 80 на 20 в пользу Шавката»

Боец ММА Фаниль «Ногай» Рафиков поделился ожиданиями от предстоящего боя в UFC между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом.

«Расклад в процентном соотношении: 80 на 20. Шавкат – фаворит, и победит он. Но Джефф Нил – очень опасный соперник, с хорошей защитой от тейкдаунов и хорошей левой рукой. Прогноз на бой: думаю, что все завершится во втором раунде либо нокаутом, либо сабмишном в пользу Шавката», – рассказал Рафиков Legalbet.kz.

Шавкат Рахмонов (16-0) встретится с Джеффом Нилом (15-4) в рамках турнира UFC 285 ранним утром 5 марта.

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