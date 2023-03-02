Николай Веретенников: «Подписал контракт с лигой UFL на три боя»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников рассказал о контракте с новой лигой и мечте выступать в UFC.

«Подписал контракт с лигой UFL на три боя. Должен был подраться 18 февраля, но заболел «короной». Теперь ждем следующую дату. UFL – это новая лига, к UFC не имеет отношения. Но мечту о подписании контракта с UFC не оставил. Просто для того, чтобы быть всегда на старте, нужно драться, поэтому согласился на этот контракт, чтобы не простаивать. А так, двигаюсь тем же курсом», – рассказал Николай Веретенников в интервью Legalbet.kz.

Веретенников имел отличный шанс дебютировать в UFC, но уступил в сентябре 2021 года на отборочном турнире Dana White’s Contender Series в Лас-Вегасе единогласным решением судей эквадорцу Майклу Моралесу.

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