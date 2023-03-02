Жалгас Жумагулов о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат должен выиграть»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов поделился своим прогнозом на бой Шавката Рахмонова с американцем Джеффом Нилом.

«Шавкат должен выиграть у него. На данный момент – это самый сильный за его карьеру соперник, которого ему поставили. Нил хороший боксер. Но он односторонний боец, а Шавкат более разносторонний и борьба есть, и руками, и ногами бьет. Посмотрим – это ММА», — сказал Жумагулов в интервью Legalbet.kz.

5 марта Шавката Рахмонов (16-0) встретится с Джеффом Нилом (15-4) в рамках турнира UFC 285.

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