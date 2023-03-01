Бекзат Алмахан: «Думаю, я стал ближе к UFC»

Казахстанский боец MMA Бекзат Алмахан (14-1) рассказал о перспективах выступления в UFC и итогах турнира UAE Warriors 36 в Абу-Даби, где он одержал победу над аргентинцем Мауро Мастромарини.

«Поединок прошел по плану, но в третьем раунде имелись ошибки с моей стороны. По контракту с UAE Warriors был один бой, но дальше посмотрим. Да, думаю, я ближе стал после этого к UFC, однако пока еще предварительной информации об этом нет», – рассказал Бекзат Legalbet.kz.

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