Рахмонов о решении Махачева подняться в весе: «Ему в 77 будет тяжело»
Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о возможности Ислама Махачева перейти в полусредний вес:
«Я бы ему не советовал это делать. У него в 70 кг нормально все получается, думаю, что в 77 ему тяжело будет»
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