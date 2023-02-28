Азат Максум о дебюте в UFC: «Сейчас в ожидании американской рабочей визы – все от этого зависит»

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Казахстанский боец ММА Азат Максум прокомментировал новости о дебюте в UFC.

«Пока нет новостей, ждем их. Сейчас в ожидании американской рабочей визы – все от этого зависит. Недавно документы на нее подали», – рассказал Азат в Legalbet.kz.

После досрочного выигрыша Азата Максума (16-0) в январе на турнире Octagon 39 у бразильца Фабрицио Нуньеса президент лиги Нураддин Садыков заявил, что в скором времени Азат дебютирует в UFC. 

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