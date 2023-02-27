Жалгас Жумагулов: «Контракт на бой в UFC уже подписали – и я, и мой соперник»

Выступающий в UFC казахстанский боец Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к своему следующему бою.

«В данный момент я сейчас в Америке. У меня все хорошо, акклиматизацию прохожу, приехал на свою подготовку здесь, в Америке. Буду два-три месяца тут тренироваться. Бой мне поставили, но пока не могу сказать больше ничего – не разрешается. Контракт уже подписали – и я, и мой соперник. Думаю, скоро будут новости», – поделился Жумагулов в интервью Legalbet.kz.

Последний бой в UFC Жумагулов провел в ноябре против американского файтера Чарльза Джонсона и потерпел поражение раздельным решением судей. Для него это поражение стало пятым под эгидой промоушена при одной победе.

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