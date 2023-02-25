Султан Жолдашбек – победитель гран-при NAIZA в легчайшем весе

В финале гран-при NAIZA в легчайшем весе встретились Дастан Амангельды и Султан Жолдашбек. Победителю доставались 5 миллионов и право подраться за пояс.

Поединок прошел всю дистанцию, победу единогласным решением судей одержал Султан.

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